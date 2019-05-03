نشرت الراقصة دينا، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو، تظهر فيه برفقة الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة التونسية لطيفة، وهم يرقصون على أغنية "بحب في غرامك".

وكان راغب علامة، وصل إلى القاهرة، في ساعة متأخرة أمس الخميس، لوضع صوته على أغنيته المصرية الجديدة التي تحمل اسم "ملك الرومانسية"، والتي من المتوقع أن يطرحها عقب شهر رمضان الكريم.

"ملك الرومانسية"، من كلمات ناصر الجيل وألحان محمد ضياء الدين وتوزيع باسم منير وتم تسجيلها في استوديو مهندس الصوت هاني محروس.