"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض مسرحية المورستان، على مسرح الهوسابير، 5 مساء، سعر التذكرة 50 جنيها.

- حفل راغب علامة، في الجامعة الأمريكية، 7 مساء، أسعار التذاكر 500، 750، 1200 جنيه.

- حفل علي الهلباوي، في قاعة النهر بساقية الصاوي، 7:30 مساء، سعر التذكرة 60 جنيها.

- حفل " أوزيل باند" في "رووم آرت سبيس"، 9 مساء، سعر التذكرة 100 جنيه.

- مسرحية العفاريت الزرق، على مسرح النهار، 4:30 مساء، أسعار التذاكر 30، 50 جنيها.