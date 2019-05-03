وجهت سفارة روسيا في واشنطن، اليوم الجمعة، مذكرة احتجاج إلى الخارجية الأمريكية على "القرار غير القانوني" الصادر عن القضاء الأمريكي بحق المواطنة الروسية المعتقلة في الولايات المتحدة، ماريا بوتينا.

وقالت السفارة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية:"إنها وجهت إلى وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة احتجاج على خلفية القرار غير القانوني للقضاء، تطالب السلطات الأمريكية بضمان حماية الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنة الروسية بالتوافق مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت السفارة الروسية: "قام دبلوماسيون من السفارة بزيارة ماريا بوتينا وعلى الرغم من كل الظلم والقسوة للحكم الصادر يوم 26 أبريل، إلا أن مواطنتنا تواجه كامل المعاناة الناجمة عن حبسها في السجن بصمود وكرامة".

وكان القضاء الأمريكي، أصدر في 26 أبريل الماضي، حكمًا بسجن المواطنة الروسية مدة 18 شهرًا، وواجهت بوتينا البالغة 30 عامًا اتهامات بالمشاركة في مؤامرة بهدف القيام بأنشطة تخدم مصلحة دولة أجنبية، على أراضي الولايات المتحدة.