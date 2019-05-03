بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وفي إطار تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع الأشقاء الأفارقة في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في أعقاب وقوع إعصار "إيداي"، تقوم جمهورية مصر العربية بإرسال مساعدات إنسانية للأشقاء في الدول الثلاث لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على الإعصار.

هذا، وتتمثل المساعدات الإنسانية المقدمة في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ومساعدات دوائية لدعم الدول الثلاث الشقيقة، حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقوات المسلحة المصرية والتي ستتولى عملية تدبير وإعداد وتجهيز وشحن المساعدات إلى الدول الثلاث المتضررة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامُن معهم في أوقات المحن والأزمات.