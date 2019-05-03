قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توافقًا كاملا على مستوى القيادات السياسية بين مصر ولبنان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني سعد الحريري، أن هناك حاجة لزيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتيسير القطاع الخاص في الدولتين بالقيام بمشروعات مشتركة.

وتابع: "نشجع إنشاء شركات مشتركة بين الدولتين تستطيع الاستثمار فيها، ويكون لها مجال للخروج في أماكن أخرى مثل إفريقيا، لأن هناك العديد من المزايا النسبية لشركات البلدين".

وأكد مدبولي، أن هناك تقاربا ثقافيا وحضاريًا كبيرا بين الشعبين المصري واللبناني، مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية بين البلدين.