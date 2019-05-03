احتفلت كلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم، بمرور أكثر من 75 عاما على تأسيس قسم المناجم والبترول والفلزات.

وجاء الاحتفال لتكريم قدامى الخريجين دفعة عام 1960 وما قبلها، والروّاد من خريجي القسم الذين شغلوا مناصب قيادية في التعدين والبترول، وساهموا بأدوار إيجابية في مختلف مجالات الطاقة، على سبيل المثال لا الحصر المهندس محمد عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد الغمراوي، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والمهندس محمود لطيف، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والدكتور رجاء الطحلاوي، رئيس جامعة أسيوط ومحافظ أسيوط الأسبق، وفقا لبيان صادر عن الكلية.

أقيم حفل التكريم، برعاية الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد محمد تاج الدين، عميد الكلية، والدكتور السيد أحمد الطيب، رئيس مجلس القسم، بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.