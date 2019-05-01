الطيب: "جسدت جمال عبدالناصر ومخفتش من أحمد زكي"

قال الفنان الشاب علي الطيب، إنه لم يخف أثناء تقديمه لشخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف خلال لقائه مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنه لم يخش من المقارنة بالفنان الراحل أحمد زكي، نظرًا لأنه قدم شخصية عبدالناصر في شبابه.

وتابع: "مشوفتش حد عمل مرحلة شباب عبدالناصر في سن 18 أو 19 سنة"، مشيرًا إلى أنه كان مهتما بالطريقة التي سيقدم بها الفنان مجدي كامل شخصية عبدالناصر، في باقي أحداث المسلسل.

وعلي الطيب، هو ممثل وكاتب سيناريو تخرج من أكاديمية علوم إدارية وأثناء دراسته اشترك ببرنامج (star search ) على قناة "إم بي سي" في 2004 لتقديم الستاند آب كوميدي، وحاز على المركز الأول في البرنامج، وقدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية آخرهم مسلسل "أهو ده اللي صار".