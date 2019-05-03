تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق منزل بقرية سرسيقا التابعة لمركز كوم حمادة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بعشش أعلى منزل بقرية سرسيقا التابعة لمركز كوم حمادة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة دون حدوث أي إصابات.

حُرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بمعمل للتحاليل بمدينة حوش عيسى، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق، وتم نقله لمستشفى حوش عيسى، لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.