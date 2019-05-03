تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، صوامع الغلال بدمنهور، والتي تقدر سعتها التخزينية 60 ألف طن، وتابع لجنة الاستلام الخاصة بالقمح، طبقا للقرار الوزاري لتحديد درجة النقاوة، كما تفقد النقرة الخاصة بتفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة.

وتوجه المحافظ، إلى غرفة التحكم الآلي، التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف، وأكد المحاسب كمال راشد، وكيل وزارة التموين، أنه جرى توريد 1882 طن قمح، اليوم.

والتقى المحافظ، بعدد من المزارعين واستمع منهم عن أهم احتياجاتهم وشكاواهم، وأشاد المزارعون بحسن معاملة القائمين على الصومعة وعدم تضررهم من وجود أى عقبات تواجههم في توريد المحصول واستلامهم الثمن خلال 48 ساعة.

وفي السياق، أعلن اللواء هشام آمنة، أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح حتى صباح اليوم بالشون والصوامع بدائرة المحافظة بلغ 14 ألفا و7 أطنان.