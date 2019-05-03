مدير "البحرية الأسبق" عن تدشين غواصة مصرية: "محدش يجرؤ يقرب لمصر"

قال اللواء بحري أحمد محمد الصادق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز تايب s43، 209/1400، خبر يسعد كل ضباط القوات البحرية ورجال القوات المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "extra news"، أن مصر استلمت الغواصة الثالثة من أصل 4 غواصات كانت متعاقدة بشأنها مع دولة ألمانية، موضحًا أنها من أحدث الغواصات التقليدية في العالم.

وتابع: "الغواصة قادرة على تنفيذ جميع المهام المكلفة بها ولها قدرات عالية جدًا وأجهزة حرب إلكترونية متطورة للغاية وتبحر لمسافات تصل إلى 11 ألف ميل بحري، وهي مسلحة مسلحة بالطوربيدات وصورايخ ضد السفن".

وأكد أن مصر تواجه الكثير من التحديات، مشددا "اللي هيفكر يمس سواحل مصر هيبقى مصيره سيء جدًا، ومحدش يجرؤ يقرب لمصر".

وتسلمت القوات البحرية المصرية، اليوم، ثالث غواصة حديثة من طراز تايب "209/1400"، والتي جرى بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كيبل الألمانية.

والغواصة تأتي ضمن غواصات عدة مخطط انضمامها للخدمة بالقوات البحرية، طبقا لبرنامج زمني محدد، يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية وجهود القيادة السياسية، ودعمهما الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.