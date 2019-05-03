قرر عدد من نواب البرلمان تنظيم بعثة «طرق أبواب» للدوائر السياسية الأمريكية المعارضة لقرار الرئيس دونالد ترامب بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، لـ«الوطن»، إن البعثة ستبدأ، خلال أيام، بمشاركة عدد من النواب، توضيح جميع الحقائق عن جرائم وأكاذيب جماعة الإخوان، فى ظل توجه «ترامب» لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وأشارت «داليا» إلى أنها تواصلت على مدار الأيام الماضية مع عدد من أعضاء الكونجرس ودوائر مهمة بالسياسة الأمريكية لتحديد لقاءات معها بهدف توضيح الصورة كاملة حول حقيقة الجماعة، ودور القيادة السياسية فى مصر فى دحر الإرهاب.

وأوضحت أنها ستطلب من زملائها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الاجتماع، منتصف الأسبوع الحالى، لترتيب خطة عملهم للقاء سياسيين أمريكيين من أجل إحداث نوع من الضغط لسرعة إقرار «الإخوان» جماعة إرهابية.

وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه إذا صدر القرار الأمريكى بحظر الإخوان فإن ذلك قد يدفع عدداً من الدول، على رأسها بريطانيا وألمانيا، لفتح تحقيقات جديدة فى الأنشطة المشبوهة للجماعة، والتى تخالف تشريعات وقوانين هذه الدول. وأضاف «فهمى»، لـ«الوطن»، أن بريطانيا كانت قد فتحت 4 تحقيقات فى مجلس العموم حول أنشطة الجماعة على أراضيها، وتم حفظها.