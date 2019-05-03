قال اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن النيران التهمت عقار كامل مكون من 3 طوابق وأرضي في حي الموسكي، وجميعها تضم محلات ومخازن تحوي مواد لتجارة البلاستيك والمفروشات والأقمشة والعطور كلها قابلة للاشتعال.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن الخسائر المادية تقدر بالملايين بسبب حجم البضائع التي كانت موجودة بالموقع، مؤكدا أن الوضع صعب والحماية المدنية بذلت جهد كبير فى السيطرة على الموقف وسيتم وضع الموقع تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، مؤكدا أن هناك أكثر 20 سيارة مطافي ساعدت فى إخماد الحريق الذى اشتعل منذ الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ومازالت هناك أدخنة حتى الآن.

وأشار إلى أن حالات الإصابات كلها عبارة عن اختناقات بسبب وجود الناس فى الموقع أو محاولاتهم المساعدة في إخماد الحريق، لافتا إلى أنه بعد استقرار الوضع تماما سيتم حصرالتلفيات وحجم الخسائر بسبب الحريق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن الخسائر المبدئية لحريق ممر الشابوري بمنطقة الموسكي أسفرت عن التهام النيران لـ40 محل ملابس وأقمشة وعطور.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن النيران تجددت أكثر من ثلاثة مرات أثناء إجراء قوات الحماية المدنية لعمليات التبريد.

وأوضح المصدر أن السبب هو وجود العديد من محلات بيع العطور بالممر، وحيازة تلك المحلات على كحوليات ومواد قابلة للاشتعال.

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنًا في حادث حريق الموسكي.