مصدر أمني: 40 محل ملابس وعطور خسائر مبدئية في حريق الموسكي

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن الخسائر المبدئية لحريق ممر الشابوري بمنطقة الموسكي أسفرت عن التهام النيران لـ40 محل ملابس وأقمشة وعطور.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن النيران تجددت أكثر من ثلاثة مرات أثناء إجراء قوات الحماية المدنية لعمليات التبريد.

وأوضح المصدر أن السبب هو وجود العديد من محلات بيع العطور بالممر، وحيازة تلك المحلات على كحوليات ومواد قابلة للاشتعال.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي، وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.