اتفقت الدول العربية الأعضاء بالهيئة العربية للطاقة الذرية ـ بشكل مبدئي ، خلال مؤتمرها المنعقد في تونس في الفترة من 3 حتى 5 مايو الجاري في دورته الحادية والثلاثين ـ على الإطار العام للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع أخذ الملاحظات، التي تم تداولها أثناء اجتماع المجلس التنفيذي يوم الثلاثاء الماضي، بعين الاعتبار.

ودعت الإدارة العامة للهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية بشكلها التفصيلي بما في ذلك مؤشرات الأداء والمشاريع المنبثقة عنها، ومطالبة الدول الأعضاء بالتعاون مع الهيئة لصياغة هذه المرحلة من الاستراتيجية عبر مد الهيئة بما توفر لديهم من معلومات ورؤية للتعاون العربي في هذا المجال.

وحث المؤتمر الدول العربية على مساندة مشروع الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، الذي قدمته الهيئة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف إجازته، حتى تتمكن الدول العربية من رصد الإشعاع على حدودها وداخل أراضيها، وأقر المؤتمر مشروع المراقبين النوويين العرب، وأشار المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي، إلى أن الهيئة ستقوم بإعداد البرنامج المستقبلي للتعاون العربي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وعرضه على القمة العربية عام 2021.

جدير بالذكر، أن الهيئة العربية للطاقة الذرية منظمة علمية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي، وتسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الهيئة 14 دولة عربية وهي مصر والأردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واليمن، علماً بأن المملكة المغربية في طور الانضمام إلى الهيئة.