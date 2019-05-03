قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال لقائه برئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجرينى في العاصمة واشنطن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى التدخل في شؤون فنزويلا، ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن ترامب أنه لم يتطرق خلال محادثته الهاتفية مع بوتين إلى مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

من جانب آخر، أكد ترامب أن التطورات في فنزويلا كانت من بين القضايا التي تم تناولها خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس الروسي، قائلاً "إن بوتين لا يسعى على الإطلاق إلى التدخل في فنزويلا، بل يريد فقط أن يحدث أي تطور إيجابي للأحداث هناك، وهو بالضبط ما أريده أنا".

وكان ترامب قد وصف المحادثات الهاتفية التي أجراها اليوم الجمعة مع بوتين بالـ"مثمرة"، مؤكدا أن الوفاق مع روسيا والصين "شيء جيد"، وكتب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، "أجريت محادثة طويلة وجيدة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، كما كنت أقول دائما، قبل بدء مطاردة الساحرات (تحقيق مولر) بفترة طويلة، الوفاق مع روسيا والصين والجميع هو شيء جيد، ليس شيئا سيئا"،وأضاف، في تدوينة لاحقة، "ناقشنا التجارة وفنزويلا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وضبط التسلح النووي وحتى "الأكذوبة الروسية"، في إشارة إلى التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وتواطؤ حملة ترامب مع موسكو، واصفا المحادثات بأنها "مثمرة للغاية".

وكان البيت الأبيض قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أن ترامب أجرى محادثة هاتفية مع بوتين، ناقشا خلالها نتائج تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، بالإضافة إلى الاتفاق النووي المحتمل التفاوض بشأنه، والأوضاع في فنزويلا وكوريا الشمالية.