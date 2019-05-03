سلّم مسعف، شارك في نقل ضحايا ومصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، صباح اليوم، مبالغ نقدية من فئة "الدولار، يورو، وجنيهات سودانية"، إلى نقطة شرطة مستشفى قنا العام، خاصة بضحيتين.

وقال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن"، إن المسعف، قرشي حسين موسى، والسائق خالد إبراهيم أبوالمجد، أثناء سيرهم بسيارة الإسعاف، عثروا على 1200 دولار، و100 يورو، و3750 جنيها سودانيا، أثناء نقل جثتين، وسلم المسعف المبلغ إلى نقطة الشرطة داخل مستشفى قنا العام بإيصال استلام مكتوب بخط اليد.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بوجود حادث على طريق "قنا - سوهاج"، ووقوع 6 قتلى ومصابين عددهم 50 مصابا، إثر حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل تقيل على طريق "قنا - سوهاج" الشرقي بالكيلو 110، صباح اليوم.