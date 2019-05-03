توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعي للاطمئنان على حالة المصابين بحادث تصادم بين أتوبيس يقل عددا من المواطنين السودانيين وسيارة نقل بالكيلو 110 طريق قنا – سوهاج الصحراوي الشرقي.

كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بوجود حادث على طريق "قنا – سوهاج"، ووقوع قتلى ومصابين إثر الحادث.

وقال مصدر بمرور قنا، إن الحادث عبارة عن تصادم أتوبيس سياحي رقم (3857 ص ق ج) يقل مواطنين سودانيين كان قادمًا من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة بسيارة نقل ثقيل رقم 32686 منوفية.