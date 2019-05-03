قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصطلاح الأراضي، إنه سيتم من حصاد محصول القمح في مشروع حصاد القمح غرب المنيا خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحصاد يكون بالطريقة الآلية لأن العمالة لا تكون متوفرة، لذلك يتم استخدام الميكنة الزراعية، والتي تساعد في حصد 30 فدانًا في اليوم الواحد.

وأضاف أبو ستيت، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الجمعة، أن الحصاد ليس فقط الحصول على النباتات، وإنما عدة مراحل منها الحصول على "التبن" والذي أصبح منتج رئيسي من إنتاج القمح، وهو ما يمثل قيمة مضافة للقمح.