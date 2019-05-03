قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصطلاح الأراضي، إن حصاد القمح داخل مشروع "غرب غرب المنيا" يكون بالطريقة الآلية، وهو ما يوفر الكثير على الوزارة من استخدام الطريقة التقليدية، مشيرا إلى أن الطريقة الآلية تحصد 30 فدان في اليوم الواحد.

وأضاف "أبو ستيت"، خلال استضافته في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الجمعة، أن "الطريقة دي بتوفر عليا شغل ما يقرب من 600 عامل مصري، وبالتالي بتسهل عليا في التكلفة وفي الفائدة من المشروع".

وتابع أن المشروع ينتج ما يقرب من 16 أردب من الفدان الواحد، وبالتالي فالمشروع ينافس اقتصاديا العديد من المشاريع، مشيرا إلى أن الفدان الواحد بهذا الإنتاج إيراده يتعدى الـ15 ألف جنيه.