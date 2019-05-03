انتهت انتخابات التجديد الثلثي لأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ، وكانت نسبة الحضور للقضاة الأعضاء للإدلاء بأصواتهم وصلت 30%.

؜وأسفرت النتائج عن فوز المستشار نادر محمود جاويش نائب رئيس مجلس الدولة، عن مقعد نائب رئيس مجلس الدولة والوكيل، والذي حصل على 199 صوتًا عن منافسه الأقرب المستشار محمود أبو العيون والحاصل على 127 صوتًا.

كما فاز المستشار حاتم على بسيونى عن مقعد درجة النائب، بنسبة أصوات 344 صوتًا عن منافسه المستشار ماجد منجد الذي حصل على 158 صوتًا أما عن مقعد درجة مندوب ومندوب مساعد فاز المستشار معتز أحمد الخولى الذي حصل علي 194 صوتًا، وبفارق 7 أصوات بين منافسه حمد توفيق العضو السابق بمجلس الإدارة، والذي خلا مقعده بعد اجراء القرعة بالإسقاط الثلثي، وتمت إعادة الفرز لذات الدرجة نظرًا لاقتراب الأصوات ما بين المرشحيين وتبين ان الفارق ٧ أصوات