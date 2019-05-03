بالفيديو والصور| وزير الرياضة يشارك في احتفالية صعود أسوان للممتاز

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مساء الجمعة، في الاحتفالية بصعود نادي أسوان الرياضي للدورىي الممتاز لكرة القدم.

كما حرص الوزير والمحافظ على الاجتماع ببعض رؤساء مراكز شباب المحافظة، إذ استمعا لأهم التحديات والمطالب، التي ستساهم في تفعيل دور مراكز الشباب وجذب الشباب الأسواني لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية والمجتمعية.

فيما أعرب المحافظ عن امتنانه وشكره لوزير الشباب والرياضة، الذي جعل أسوان في بؤرة الاهتمام وصدارة المشهد الرياضي والشبابي، مشيرا إلى وضع شاشات ضخمة داخل الأندية ومراكز الشباب، لإفساح المجال أمام الشباب الأسواني، لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل.

وفي ختام زيارته لأسوان شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان نهائي بطولة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، النسخة السادسة بين نادي فيصل بالسويس ونادي سنتريس بالمنوفية، والتي أدارها الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، لتنتهى المباراة النهائية بالتعادل بنتيجة 1/1، واتجهت المباراة لركلات الترجيح، والتي انتهت بفوز فريق مركز شباب سنتريس بالمنوفية بنتيجة 5/ 4 .

ووزع وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان الميداليات الذهبية ودرع البطولة على لاعبي مركز شباب سنتريس، والذي حصل على جائزة مالية قدرها 350 ألف جنيه، فيما حصل مركز شباب فيصل على المركز الثاني والميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها 175 ألف جنيه.

بينما حصل مركز شباب المناصرة ببورسعيد على المركز الثالث بالبطولة وجائزة مالية، قدرها 150 ألف جنيه، فى حين حصل أحمد السمان من مركز شباب فيصل على جائزة أحسن لاعب فى المباراة ومبلغ ألف جنيه ، كما كرّم الوزير والمحافظ عددا من قدامى الرموز الرياضية من أبناء الصعيد، كما تم تبادل الدروع بين الوزير والمحافظ.