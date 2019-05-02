تقام، غدا الجمعة، المباراة النهائية في ختام دوري مراكز الشباب في نسخته السادسة، بين مركز شباب سنتريس بالمنوفية ومركز شباب فيصل بالسويس، السابعة مساءً باستاد أسوان، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وقال "صبحي"، في بيان اليوم، إن دوري مراكز الشباب يهدف إلى استيعاب طاقات الشباب على مستوى الجمهورية، ويعمل على تفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم.

شارك بالدوري 598 مركز شباب من كافة محافظات الجمهورية، وأقيمت 4861 مباراة علي 284 ملعبا، وأحرز اللاعبون 20453 هدفا، بمشاركة 17412 حكما، و2950 جهازا فنيا وإداريا، و17700 لاعب.