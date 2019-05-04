قال الفنان أحمد حبشي، إنه سيؤدى دور "شعبان"، وهو ابن عم الفنان "مصطفى شعبان" في مسلسل "أبو جبل"، الذي سيتم عرضه أول أيام رمضان، وهو صديقه الذي يسانده في جميع المواقف التي يتعرض لها.

وأضاف "حبشي"، خلال استضافته ببرنامج "ON set"، الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الشخصية عكست جدعنة الشاب ووقوفه بجانب صديقه حتى النهاية، متابعا: "فيها حاجات قريبة مني أنا بحبها وبحب تركيبة شخصيات ابن البلد".

وأشار إلى أن الاستعداد لهذا الدور جاء بعد قراءة متمعنة، والوصول لأقرب شخصية في الحياة، حتى يقوم بتمثيلها أمام الكاميرا.