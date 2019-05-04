نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عددا من الأمثلة الاسترشادية الإضافية لامتحان مادة الفيزياء، بالإضافة إلى فيديو استرشادي.

وقال "شوقي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "سوف ينشر يوميا أمثلة إضافية لمواد مختلفة، من أجل إلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة، وسيتم إتاحة تلك الأمثلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية".

واختتم الوزير منشوره: "ملاحظة هامة.. الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثاني وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة، الهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب أننا نعطيه نموذجا للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر".