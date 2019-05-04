"العسال" يضع أبطال "إديني عقلك" في موقف محرج على الهواء

انتقد المخرج علي العسال، مخرج برنامج الكاميرا الخفية "إديني عقلك"، فريق إعداد برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، بسبب دعوة أبطال برنامجه الكوميدي دون توجيه الدعوة له، قائلا: "عتابي على فريق الإعداد، محدش كلمني أحضر الحلقة".

وأضاف "العسال"، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج الذي استضاف أبطال برنامجه الشهير منير مكرم، وحسين مملوك، أنه "لولا وجوده لم يكن يعلم أحدا عنهم شيئا، لولا وجودي أنا مكنش الأستاذة اللي عندك دول موجودين ومعروفين، وأنا اللي اكتشفتهم وشهرتهم".

وأشار إلى أنه من صنع الكاميرا الخفية في مصر والوطن العربي، "إزاي المخرج والمؤلف والمنتج ميكونش موجود في الحلقة دي".