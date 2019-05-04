يتوقف عدد من برامج الـ"توك شو" عن البث مع بداية شهر رمضان المبارك على أغلب القنوات التلفزيونية، حيث أعلن عدد من المذيعين ومقدمي البرامج، عن توقفهم خلال الشهر الكريم.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، الذي يقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، توقف برنامجه خلال شهر رمضان وسيحصل على إجازة، وكانت آخر الحلقات الإثنين الماضي، وقال فيها إن "عمر برنامجه قد وصل لـ8 أشهر، وتمني أن يكون قد قدم فيهم محتوى أرضى الجمهور".

وقدم أديب عددا متنوعا من الفقرات التي اشتملت على العديد من النجوم والمشاهير والمطربين المصريين والعرب، قائلا: "في رمضان هنصلي ونصوم ونتفرج على المسلسلات.. وهنرجع بعد العيد".

وأعلن الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، تغيبه عن الظهور ببرنامجه خلال الشهر الكريم، قائلاً: "برنامج آخر النهار هيكون إجازة خلال شهر الصيام، وشبكة قنوات النهار ستدخل سباق رمضاني بقوة تحت شعار (شاشتنا سر قوتنا) بخريطة برامجية ودرامية متميزة".

وتحدث في تلك الحلقة عن ذكرياته خلال الشهر الكريم.

وأعلن الإعلامي توفيق عكاشة، توقف عرض حلقات برنامجه "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" خلال شهر رمضان الكريم، قائلا: "هذه آخر حلقة لي قبل شهر رمضان المبارك، وسأعود عقب عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير ولن نلتقي على الشاشة طوال الشهر الكريم".

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، إن برنامجها سيتوقف خلال شهر رمضان لكنه سيستمر في العمل بالشارع مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي سريع أو مساعدات أخرى.

وأضافت "سعيد"، خلال تقديمها لبرنامجها "صبايا مع ريهام"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم قد انتهوا من جزء من عمليات "القلب المفتوح"، لكنه لم يتم حتى الآن نقل أي حالة إلى ألمانيا لتلقي العلاج، متابعة: "لو تبرعاتكم زادت في رمضان هنعرف ناخد الفيزا للحالات اللي عايزة تسافر تتعالج برة لازم أحول لألمانيا 15 مليون جنيه لعلاج الأطفال هناك".