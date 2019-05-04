قال رؤساء هيئة الأركان في كوريا الجنوبية، إن بيونج يانج أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان، اليوم السبت.

وقالت هيئة الأركان، في بيان لها، إن كوريا الشمالية "أطلقت عددا من الصواريخ مجهولة الهوية من بلدة ونسان الواقعة على الساحل الشرقي في الاتجاه الشمالي الشرقي بين الساعة 9: 06 و9: 27 صباحا (بالتوقيت المحلي)"، بحسب وكالة "يونهاب".

وأضافت الهيئة، أن مدى الإطلاق تراوح بين 70 كيلومترا و100 كيلومتر، مشيرة إلى أن "سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ".

وقالت الهيئة في بيانها: "جيشنا يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية ويحافظ على موقفه الكامل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر 2017، قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغصن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونج أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.