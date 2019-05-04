دبلوماسي سابق: مصر ولبنان بينهما علاقات تاريخية وتجارية طويلة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، أن العلاقات بين مصر ولبنان علاقات تاريخية طويلة، وأن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حاليا لبيروت للمشاركة في منتدى "الاقتصاد العربي"، هو نوع من أنواع تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف "هريدي" في مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت، أن الاستثمارات اللبنانية في مصر كثيرة، ولكن هذا لا يمنع لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري في الفترة المقبلة، خاصة في مجالي الغاز والكهرباء، الذى يحتاجهم الجانب اللبناني حاليا.

وتابع هريدى" أن لقاء الدكتور مصطفي مدبولي مع رئيس الوزراء اللبناني، جاء لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، وتوقيع عدد من البرتوكولات التجارية بين البلدين.