أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل 43 إرهابيًا بتنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قائد المقاتلين من أوزبكستان، بضربات جوية استهدفت معاقل المتطرفين في ولاية ننجرهار شرقي البلاد، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وبينت الوزارة، أن قوات التحالف الدولي شنت بالتنسيق مع القوات البرية الأفغانية غارتين جويتين على مراكز تدريب "داعش" في منطقة ديجال سار وتشابا داره في ننجرهار، وقتل فيها 43 إرهابيا من "داعش"، بينهم أجانب من الجنسيتين الأوزبكية والباكستانية".

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية أنه "بين القتلى المدعو إسماعيل مسؤول المقاتلين من أوزبكستان، وهو عضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي وانضم مؤخرا إلى جماعة خراسان فرع تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان".