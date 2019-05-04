أسعار الخضروات اليوم في مصر

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق الخضار، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع بعض الأنواع مثل القرنبيط، الجزر، الفلفل والبطاطس كالتالي:

البسلة

وصل سعر كيلو البسلة إلى 13 جنيهًا.

البروكلي

وصل سعر كيلو البروكلي إلى 12 جنيهًا.

البطاطس

وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر ورق العنب 25 جنيهًا للكيلو.

البامية

وصل سعر البامية إلى 30 جنيهًا للكيلو.

البصل

وصل سعر كيلو البصل إلى 8 جنيهات للكيلو.

الجزر

استقر سعر الجزر عند 4 جنيهات للكيلو.

القرنبيط

تراوح سعر القرنبيط بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الفلفل

بلغ سعر كيلو الفلفل 13 جنيهًا.