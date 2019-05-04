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المؤرخ التاريخي بسام الشماع: ما اكتشف من آثار مصر حتى 2016 أقل من 1%

المؤرخ التاريخي بسام الشماع: ما اكتشف من آثار مصر حتى 2016 أقل من 1%

نتنياهو يجتمع مع قادة جيش الاحتلال لبحث الوضع في غزة

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