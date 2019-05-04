استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق الخضار، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع بعض الأنواع مثل القرنبيط، الجزر، الفلفل والبطاطس كالتالي:
البسلة
وصل سعر كيلو البسلة إلى 13 جنيهًا.
البروكلي
وصل سعر كيلو البروكلي إلى 12 جنيهًا.
البطاطس
وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.
الطماطم
تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و7 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر ورق العنب 25 جنيهًا للكيلو.
البامية
وصل سعر البامية إلى 30 جنيهًا للكيلو.
البصل
وصل سعر كيلو البصل إلى 8 جنيهات للكيلو.
الجزر
استقر سعر الجزر عند 4 جنيهات للكيلو.
القرنبيط
تراوح سعر القرنبيط بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
الفلفل
بلغ سعر كيلو الفلفل 13 جنيهًا.