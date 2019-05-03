تقدم "الوطن" لمتابعيها وقرائها يوميًا عددًا من الخدمات المختلفة، من بينها أسعار الخضروات اليوم 3 مايو 2019، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والفاصوليا والجزر والباذنجان على النحو التالي:

البطاطس

وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.

الفلفل

بلغ سعر كيلو الفلفل 13 جنيهًا.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

الجزر

استقر سعر الجزر عند 4 جنيهات للكيلو.

البسلة

وصل سعر كيلو البسلة إلى 13 جنيهًا.

البروكلي

وصل سعر كيلو البروكلي إلى 12 جنيهًا.

ورق العنب

بلغ سعر ورق العنب 25 جنيهًا للكيلو.

البامية

وصل سعر البامية إلى 30 جنيهًا للكيلو.

البصل

وصل سعر كيلو البصل إلى 8 جنيهات للكيلو.

القرنبيط

تراوح سعر القرنبيط بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.