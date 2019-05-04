أسعار الفاكهة اليوم في مصر

استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتقدم "الوطن" يوميًا لقرائها خدمة أسعار بعض أنواع الفاكهة على النحو التالي:

الخوخ

تراوح سعر الخوخ بين 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة إلى 12 جنيهًا للكيلو

الموز

بلغ سعر الموز 12 جنيهًا للكيلو.

التفاح

تراوح سعر التفاح بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب

بلغ سعر الكنتالوب 9 جنيهات للكيلو.

البطيخ

تراوح سعر كيلو البطيخ بين 8 إلى 9 جنيهات للكيلو.

الأناناس

تراوح سعر ثمرة الأناناس بين 25 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

الفراولة

بلغ سعر الفراولة 15 جنيها للكيلو.