وزير الإسكان يستعرض مشروعات إنتاج "البيوجاز" و"الأسمدة"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض المشروعات الناجحة التى قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذها، من أجل إنتاج الأسمدة، وغاز البيوجاز، باستخدام "الحمأة"، الناتجة عن عملية معالجة الصرف الصحى، وكذا استعراض موقف كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بتجربة الشركة فى استخدام "الحمأة"، الناتجة عن معالجة الصرف الصحى، لإنتاج الأسمدة العضوية، لاستخدامها فى الزراعة، وكذا إنتاج غاز البيوجاز واستخدامه فى توليد الكهرباء، وتوجه الوزير بالشكر للمهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس الشركة، مُكلفاً بتعميم التجربة على جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجمهورية، والاشتراك مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هناك فوائد كثيرة لهذا المشروع، ومنها، إنتاج سماد عضوى عالى الجودة، يتم استخدامه فى الزراعة، وإنتاج غاز البيوجاز، الذى يمكن استخدامه فى توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحى، وتصدير الفائض منها لشبكة الكهرباء، كما يمكن استخدام الغاز فى الأنشطة المنزلية، بجانب المساهمة في توفير مساحات الأراضى اللازمة لإنشاء أحواض تجفيف الحمأة، واستخدام تلك المساحات فى إنشاء توسعات للمحطات، وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام غاز البيوجاز، بالإضافة إلى توفير تكاليف عملية التخلص من الحمأة، والحفاظ على الصحة العامة من خلال التخلص الآمن من الحمأة بعد معالجتها، وتوفير فرص العمل والاستثمار فى هذا المجال الواعد.

وأشار المهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إلى أن المرحلة الأولى لمشروع استخدام الحمأة فى إنتاج الأسمدة العضوية والبيوجاز، يتم تنفيذه داخل محطات الصرف الصحي في مدينة كفر الشيخ، و5 مدن أخرى، على مساحة 4 أفدنة داخل كل محطة، موضحاً أن محطة سخا أنتجت فى المرحلة الأولى، 1500 كيلو وات ساعة من الكهرباء، و81 ألف م3 من الأسمدة العضوية الصلبة، بينما بلغ إجمالى إنتاج المحطات بالمرحلة الثانية، 6 ميجاوات، وهو ما يمثل 1.2 % من إجمالى الطاقة الكهربائية المُستهلكة بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف المهندس محمد عبدالحميد مفتاح: يتم أيضاً تنفيذ وحدات لإنتاج البيوجاز المنزلى، حيث وقع الاختيار على حظيرة أحد المواطنين، بها 7 رؤوس ماشية، والتى تنتج ما يعادل أنبوبتى غاز شهرياً، وكمية من السماد تكفى لتسميد فدانين شهرياً، وهذه وحدة صغيرة، كما تم اختيار حظيرة أخرى، بها 12 رأساً من الماشية، بجانب حظيرة للدواجن، وبيارة للمخلفات الآدمية، وينتج المشروع ما يعادل 5 أنابيب بوتاجاز في الشهر، وكمية من السماد تكفي لتسميد 5 أفدنة، وهذه وحدة كبيرة، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للوحدتين (الصغيرة والكبيرة) بلغت حوالي 18 ألف جنيه، وذلك للـ(خامات – العمالة – التوصيلات – السباكة)، وتم تقديم بوتاجازين بتوصيلات الغاز الخاصة بهما، بعد تعديلهما بالتعاون مع المصانع الحربية ليناسبا الغاز المنتج، كهدية للمواطنين من شركة إمباور للطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.

كما استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، خلال الاجتماع موقف كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، حيث يوجد بالمحافظة 22 محطة لمعالجة الصرف الصحى، ووجه وزير الإسكان بالمتابعة الدورية لكفاءة المحطات على مستوى المحافظات، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى يصدرها الجهاز.