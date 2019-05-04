بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، جلسة محاكمة المتهمين فب قضية أنصار بيت المقدس، التي تضم 213 متهمًا.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وارتكاب 54 عملية إرهابية في غضون عامي 2013 و2014.