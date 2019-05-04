تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 2 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال محاكمة عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي" في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

نظر أولى جلسات طعن حازم صلاح أبو إسماعيل

تُنظَر أولى جلسات طعن حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.

محافظ الغربية ورئيس ائتلاف دعم مصر يشاركان في ختام مهرجان المحافظة للخيول العربية الأصيلة

يشارك المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية والنائب عن المحافظة، في ختام مهرجان المحافظة للخيول العربية الأصيلة باستاد طنطا الرياضي.

اتحاد الصحفيين العرب ينظم مؤتمرا

ينظم اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي، مؤتمرًا صحفيًا، لإطلاق تقرير حالة الحريات في الوطن العربي عن عامي 2018 و2019، بحضور نخبة من نقباء الصحافة العربية.

وزير الآثار يعلن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة الأهرامات

يعلن وزير الآثار الدكتور خالد العناني تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك وسط تغطية إعلامية واسعة.

مجلس النواب يعقد جلسة عامة عاجلة لنظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ

يعقد مجلس النواب، في الثانية عشر ظهرا، جلسة عامة عاجلة مخصصة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.

انطلاق فعاليات مبادرة "تعالوا نعرف مصر" ببيت السناري

تنطلق ببيت " السناري" الأثري بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات مبادرة "تعالوا نعرف مصر"، التي تتضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية لتعريف الجمهور بالأماكن السياحية والأماكن الأثرية غير المعروفة في مصر.

مديرية الصحة بالدقهلية تبدأ عملية المسح لفيروس "سي" بين طلاب المدارس

تبدأ مديرية الصحة بالدقهلية عملية المسح لفيروس "سي" بين طلاب المدارس الإعدادية سواء التعليم العام والتعليم الأزهري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

حفل "أعظم المؤلفات للكورال والأوركسترا" على المسرح الكبير بدار الأوبرا

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا موسيقيا تحت عنوان: "أعظم المؤلفات للكورال والأوركسترا"، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

اتحاد الصيادلة العرب والجامعة البريطانية بالقاهرة ينظمان احتفالا باليوم الصيدلي العربي

ينظم اتحاد الصيادلة العرب والجامعة البريطانية بالقاهرة احتفالا باليوم الصيدلي العربي، وذلك بمشاركة العديد من عمداء الكليات وأعضاء النقابات على مستوى الوطن العربي وعدد من أعضاء الجامعة العربية.

مباراة الجزيرة والزمالك بالدوري النهائي لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجزيرة، نظيره الزمالك، في خامس لقاء بالدوري النهائي لدوري السوبر للمحترفين والذي سيحدد هوية بطل الدوري هذا الموسم.

مباريات الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا بورنموث وتوتنهام هوتسبر، في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا وولفرهامبتون وفولهام، وست هام يونايتد وساوثهامبتون، في الرابعة مساء، كارديف سيتي وكريستال بالاس، في السادسة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا نيوكاسل وليفربول، في التاسعة إلا ربع مساء في إطار مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم.

مباريات الدوري الإسباني

يلتقي فريقا ليفانتي ورايو فاييكانو، في الواحدة ظهرا، كما يلتقي فريقا اسبانيول واتلتيكو مدريد في الرابعة والربع مساء، وفريقا الافيس وريال سوسيداد، في السادسة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا سيلتافيجو وبرشلونة، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباريات دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريقا مازيمبي والترجي، في الثالثة عصرا، فيما يلتقي فريقا ماميلودي صنداونز والوداد البيضاوي، في السادسة مساء، في إطار دوري أبطال إفريقيا.