قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه جرى الاقتراب من الانتهاء من الخط الكهربائي 22 القادم من غرب العريش باتجاه الشيخ زويد ورفح، وأن الخط الهوائي اقترب من قرية الخروبة غرب المدينة، وهناك إنجاز كبير في الخطوط الأرضية بطريق بحر العريش، في الخطوط المؤدية إلى الريسة باتجاه الشيخ زويد.

وأضاف المحافظ، أن الشيخ زويد ستشهد إعادة بناء 3 مدارس بوسط وجنوب المدينة، بعد اكتمال بناء مدرسة الحمايدة، التي ستبنى بخمسة طوابق بنظام حديث يتسع لجميع طلاب تلك المناطق.

وأنهت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد، البناء والإعمار لمدخل بوابة الشيخ زويد، وذلك بعد تركيب البلدورات والأعمدة والإضاءة الخافتة بالتنسيق مع قسم الصيانة والتركيب بكهرباء الشيخ زويد.

قال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء، إنه جرى تركيب الإضاءة بشكل كامل على البوابة الريئسية، الممتدة من مدخل المدينة إلى المجلس وقسم شرطة الشيخ زويد، بعد إزالة الركام وتنظيم عملية السير والتركيب.

قال إيهاب بكير المكلف برئاسة مجلس المدينة، إن الشيخ زويد تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، فقد جرى تركيب البوابة، وإنهاء الأساسات لمدرسة الحمايدة الابتدائية، وتركيب الخطوط الأرضية للتيار الكهربائي داخل مدينة الشيخ زويد.