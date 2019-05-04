أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 25 سفينة.

وأضاف ملاك في بيان له اليوم، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 383 شاحنة بضائع و349 سيارة حيث شملت حركة الواردات 218 شاحنة و340 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 165 شاحنة بضائع و9 سيارات.

وأوضح أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة ومغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر سفينتين بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة أمنية.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن بينما استقبل الميناء أمس السفينتين القاهرة وARK Royal ومغادرة ثلاث سفن.