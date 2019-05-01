أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والكاسيت وقطع غيارها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية والتصديرية.

جاء ذلك بناء على إخبارية لرئيس قسم المكافحة وإدارة البحث الجنائي بنويبع بالاشتباه في وجود كمية من الأدوية البشرية والكاسيت وقطع غياره ضمن محتويات السيارة رقم 2509 مقطورة 4896، دمياط قادمة من السعودية والمحملة بالأمتعة الشخصية للركاب يقودها السائق "ا. ع. ف".

وجرى تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية وتبين وجود 302 عبوة Agiolax Madaus و180 عبوة Pandol Extra و24 عبوة Pandol Actifost و100 عبوة Solpadeine Capsuls و98 عبوة Solpadine Sluble و40 عبوة Centrum With Lutein ×Tabletes و365 عبوة Mlty Gobal 1Ml × 10 أمبول و14 كاسيت سيارة و47 شاشة كاسيت و75 بورده كاسيت سيارة و18 جزء من جهاز تشغيل أسطوانة الكاسيت و18 كشاف شبوره و2 عدسة فانوس و7 سماعات سيارة وكيلو جرام وصلات كهربائية مخبأة داخل غسالات وبوتاجازات وأوعية منزلية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 396 ألفا و830 جنيها، وجرى تحرير محضر الضبط الجمركي.