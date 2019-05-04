غزة تشيّع جثامين شهداء مسيرات العودة

خرج الآلاف ظهر اليوم السبت، في وداع أربعة فلسطينيين استشهدوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة السابعة والخمسين، وشيّع الفلسطينيون في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جثماني الشهيدين عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33 عاما) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (29 عاما) الذين ارتقيا بقصف الاحتلال لموقع لـ"المقاومة" على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال، كما شيّع مخيم البريج وسط القطاع جثمان الشهيد رمزي روحي حسن عبدو (31 عاما) الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في الرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق المخيم.

وفي جنوب قطاع غزة، شيّع المواطنون جثمان الشهيد الشاب رائد خليل أبو طير (19 عاما) الذي استشهد متأثرا بجروحه جراء إصابته بعيار ناري في البطن شرق خان يونس.