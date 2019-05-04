"عبدالعال" يوقف جلسة "الطوارئ" بسبب الفوضى: "صورة سيئة وميصحش"

لجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى إعلان وقف سير الجلسة العامة اليوم لمدة دقيقتين، وذلك لإعادة الانضباط إلى القاعة، وذلك خلال إلقاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لبيان الحكومة حول أسباب فرض الطوارئ.

وقال "عبد العال"، إن هناك حالة من الفوضى داخل قاعة المجلس، متابعا "الجلسة مهمة وتحظى بمتابعة واهتمام كبير من كل وسائل الإعلام، وما يحدث في القاعة صورة سيئة يمكن تصديرها للداخل والخارج".

وتابع رئيس البرلمان: "هذه الفوضى تحدث في جلسة مهمة يتم فيها إعلان حالة طوارئ، وبيان يتلى في جلسة خاصة وكأن الموضوع لا يهم النواب"، واصفا إياه "بالأمر غير المقبول على الإطلاق" قائلا: "ميصحش ولم يكن معهود في السنوات الماضية أن يحدث ذلك".