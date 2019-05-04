يبدأ الليلة عرض برنامج "عايشة شو" الذي تقدمه المذيعة التونسية عايشة بوجبل، على قناتي "القاهرة والناس" و"النهار"، على أن تبدأ قناة "الحوار التونسية"، بعرض الحلقات يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر رمضان الكريم بعد أن حصلت على حقوق العرض.

وتبدأ حلقات البرنامج اليوم باستضافة الفنانة أصالة، التي تفتح قلبها للمرة الأولى للحديث عن علاقتها بالفنانة أنغام عقب زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وأيضاً عن الخلافات التي بينها وبين سلطان الطرب جورج، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم.

وتحل الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة لبرنامج "عايشة" مساء غد في أولى حلقات شهر رمضان، وتليها شمس الكويتية وصابر الرباعي وأمير كرارة.

"عايشة" فكرة ورئاسة تحرير وإشراف وكتابة وتنسيق فنانين ورشة "فام" مصطفى أحمد ومحمد فانليا وأحمد أبوزيد وإعداد سماح عبدالعزيز وخلود ابو المجد وريهام المصري وداليا رشاد، وكتابة بروفايل النجوم مصطفى شهيب، ومدير تحرير دينا منير.