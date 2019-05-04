السيطرة على حريق بمصنع نسيج في العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بمصنع للنسيج بالمنطقة الصناعية الأولى في العبور.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير الحماية، بنشوب حريق بمصنع نسيج بالمنطقة الصناعية الأولى تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق لمعرفة ملابسات الحريق.

من جهته أوضح أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، أنه أمر بفحص تراخيص المصنع ومعرفة مدى تطبيق المكان لمعايير وشروط السلامة المهنية.