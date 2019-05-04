أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي، والذي نظمته القوات المسلحة بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة.

وأوضح المتحدث العسكري، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن المؤتمر ناقش على مدار 3 أيام العديد من الفعاليات تضمنت الجلسات العلمية وورش العمل، وعدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول الأساليب العلمية الحديثة في مجال علاج أمراض الجهاز الهضمي، وآخر المستجدات والأبحاث العلمية والتوصيات الطبية في هذا المجال.

وبدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب أشرف زكي رئيس المؤتمر، استعرض خلالها الأنشطة العلمية والفعاليات المختلفة التي يشهدها المؤتمر الذي يعد أحد أهم المؤتمرات على أجندة الملتقيات الطبية الدولية بعد نجاح النسخة الأولى منه في العام الماضي، فضلا عن كونه ملتقى لكبرى المؤسسات الطبية والشركات العالمية العاملة في هذا المجال لعرض أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد اللواء طبيب أحمد التاودي مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصري، والمساهمة بإمكاناتها العلمية والبحثية الموجودة بالأكاديمية الطبية العسكرية في الانفتاح على كبرى المراكز الطبية والبحثية في العالم ونقل وتبادل الخبرات للأطباء، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه مجالات الطب الحديث في كافة التخصصات.

وأوضح عدد من الخبراء والاستشاريين المشاركين، أن المؤتمر يمثل إضافة قوية للتواصل ومناقشة ما وصل إليه العلم الحديث في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وعرض لأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المستخدمة في هذا المجال.

كما شهد المؤتمر مناظرة عدد من الحالات، وكذا عقد دورة تدريبية لعدد من شباب الأطباء تتناول الأساليب الحديثة في علاج أمراض الجهاز الهضمي، وفقا لأحدث ما وصلت اليه الأبحاث والطرق التكنولوجية في العالم.

وحضر الفعاليات عدد من أطباء واستشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقوات المسلحة، ووزارة الصحة، والجامعات المصرية، ونخبة من الخبراء العالميين وطلبة كلية الطب بالقوات المسلحة.