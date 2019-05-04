أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مصر نجحت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي طموحة.

وقال عبدالعال إن البرلمان حرص على إصدار عدد من التشريعات تحمى القطاع الخاص والمستثمر وتشجعه على ضخ استثمارات جديدة، ساهمت في تحسن معدلات النمو بشهادة المؤسسات الدولية.

وأشار رئيس مجلس النواب خلال لقائه أمس برئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، والذي يزور مصر لأول مرة بعد توليه المنصب، والوفد المرافق له، إلى العلاقات المتميزة التى تربط مصر والبنك الدولي، وعدد من المؤسسات الدولية.

وقال عبدالعال إن مجلس النواب أصدر العديد من القوانين الاقتصادية المهمة بالتنسيق مع الحكومة وأبرزها "قانون الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والعربات المتنقلة، والتعاقدات الحكومية، فضلا عن تعديلات لقوانين الشركات وشركات الشخص الواحد، وسوق رأس المال.

وأوضح أن جميع هذه القوانين تسهل دخول القطاع الخاص لمجتمع الأعمال وتعطى طمأنينة للمستثمر الأجنبي لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وتحمي أموال الشركات الخاصة بالاستثمار وخروج ودخول الأموال بطريقة حرة، وتستهدف الحوكمة والشفافية وإشراك المرأة في سوق العمل والقضاء على أشكال التمييز وإعطاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الشباب فى الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن المجلس يعمل على اصدار التشريعات التي تشجع الشمول المالي، ويحرص على الحفاظ على البعد الاجتماعى للإصلاحات الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالمستوى الاقتصادى لمصر وقدرتها على مواجهة التحديات خلال السنوات الماضية، وأضاف: "مصر تسير فى طريق اقتصادى سليم والبنك الدولى سيستمر فى دعم المشروعات فى مصر".

وأضاف مالباس "أن قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية فى مصر من أهم القوانين لجذب المستثمرين إلى مصر.

وأكد "مالباس" أهمية الشفافية والحوكمة في جذب الاستثمارات إلى مصر، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات مثل الصناعة والزراعة، والعمل على تطوير التعليم فى مصر، مشيدا بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وما شاهده خلال زيارته إلى مركز خدمات المستثمرين من خطوات تسهل إنشاء الشركات في مصر.