السيسي يستقبل عضو "برلمانية الائتلاف المسيحي" بالبرلمان الألماني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، النائب فولكر كاودر، عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف المسيحي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" والزعيم السابق للأغلبية البرلمانية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن "كاودر" تقدم بالتهنئة للرئيس على نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور، والمشاركة العريضة من جموع الشعب المصري، وهو الأمر الذي يمهد لاستمرار مسيرة التنمية والبناء في مصر في مناخ من الاستقرار، فضلا عن إشادته بما لمسه، خلال زيارته لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، من قيم التسامح والتعايش بين الأديان على أرض مصر، التي اتسعت دوما لمختلف روافد الحضارة الإنسانية المتنوعة.

كما نقل "كاودر" للرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معربا عن تثمين بلاده للعلاقات المتميزة بين البلدين وما تشهده من تطور إيجابي خلال السنوات الماضية وعلى عدة مستويات، مؤكدا تقدير ألمانيا البالغ لدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط وما تبذله من جهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بجانب دورها المهم في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

وأكد البرلماني الألماني أيضا حرص بلاده على مواصلة دفع علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما يوفره من آفاق استثمارية واسعة، مشيرا إلى أن تجربة مصر في الإصلاح باتت بمثابة نموذج نجاح تقدمه مصر لسائر دول المنطقة والقارة الأفريقية على طريق تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية "ميركل"، مؤكدا تقدير مصر للعلاقات المتينة بين البلدين، وتطلع القاهرة لمواصلة تعزيزها على كل الأصعدة، ونقل الخبرة الألمانية إلى مصر في مجالات عدة، خاصةً قطاع التعليم الأساسي، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي من خلال تعظيم الاستثمارات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة المتوفرة حاليا في السوق المصري، بما يتناسب كذلك مع وزن الاقتصاد الألماني دوليا، وكذلك يعكس حجم التنوع والتشابك في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول آخر تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وسبل التعاون بين مصر وألمانيا للتعامل مع تلك الأوضاع للتصدي للتحديات المشتركة الناتجة عنها، وجرى في هذا الصدد استعراض مجمل المستجدات على الساحة الليبية، إذ أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا منذ بدايتها بدعم وحدة المؤسسة العسكرية، لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في الأراضي الليبية، والتصدي للميليشيات والتنظيمات المسلحة ومكافحة الأنشطة الإرهابية، بما يمهد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، مشددا على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في ليبيا لمنع عمليات تهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلى داخل الأراضي الليبية.