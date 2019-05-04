عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ظهر اليوم وزير التعليم العالى يعقد اجتماعا مع رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية

عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ظهر اليوم السبت اجتماعا مع رؤساء ونواب اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية، بحضور د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع قدم الوزير للطلاب التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجها الشكر لرؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على جهودهم فى توسيع قاعدة النشاط الطلابى على مستوى كافة الجامعات.

وخلال الاجتماع أشار د. خالد عبد الغفار إلى أن رؤساء اتحادات الطلاب ‏ونوابهم بالجامعات هم همزة الوصل بين الطلاب ‏والإدارات الجامعية‎.‎

وأعلن الوزير عن معايير مسابقة لاختيار أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية ممثلة في الاتحادات الطلابية خاصة فى مشروعات خدمة البيئة والمجتمع، كمشاركة الجامعات الحكومية فى تطوير العشوائيات.

وأكد د. عبد الغفار على أهمية الدورات التدريبية التى ينظمها معهد إعداد القادة، مشيرا إلى أهمية تنظيم المعهد لدورات تدريبية للطلاب خلال الإجازة الدراسية كالدورات التدريبية فى الأكاديمية الوطنية للشباب، وأكاديمية ناصر العسكرية.

وطالب الوزير رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بأهمية تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى فى ‏الدولة، مشيرا إلى مبادرة "كل يوم جديد" التى تهدف إلى تعريف شباب الجامعات ‏المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة، مضيفا أن مثل هذه ‏الزيارات من شأنها تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل ‏لدى الطلاب وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية.

وشدد د. عبد الغفار على أهمية المشاركة فى الندوات الفكرية والثقافية والعلمية وكذلك ‏الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والترفيهية التى ينظمها معهد إعداد القادة بحلوان، مطالبا بأهمية مشاركة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى تلك الأنشطة، مطالبا رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بعقد لقاءات دورية بينهم لتنسيق العمل الطلابى.

ولفت الوزير إلى أهمية تأهيل طلاب الجامعات لمحو الأمية الرقمية لديهم خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تكنولوجيات وبرمجيات جديدة، مشيرا إلى أهمية تعريف الشباب بكيفية التعامل مع برمجيات حديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرهما، مشيرا إلى المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتى تهدف إلى تحقيق طفرة فى مسار التعليم الفنى والمهنى ليتواكب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الدور الأصيل للجامعات والمعاهد الفنية فى خدمة وتنمية المجتمع.

وأكد الوزير بأنه سيتم التنسيق مع د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتمثيل طلاب الجامعات المصرية فى بطولة الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر قريبا.

واستعرض رؤساء الاتحادات الطلابية عددًا من مطالبهم ‏ومقترحاتهم ومن أهمها: تطبيق مشروعات التخرج لكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية على نماذج حية فى شوارع محافظات مصر بدلا من تنفيذ ماكيتات لا يتم الاستفادة منها بعد ذلك، وتفعيل وحدة الخريجين بالجامعات المصرية، وتنظيم الأنشطة الطلابية فى أوقات لا تتعارض مع جداول المحاضرات والامتحانات، وأكد د.خالد عبد الغفار علي التنسيق بين الوزارات المختلفة لوضع خطة تكاملية للأنشطة علي مستوي الجمهورية .وتم التأكيد علي تذليل كل العقبات أمام انطلاق الأنشطة الطلابية والرعاية الكاملة من القيادات الجامعية لجميع الأنشطة الفاعلة واستخدامها في بناء الشخصية المصرية.وأعرب سيادته عن أهمية التعاون بين شباب الجامعات والإدارات التعليمية لتنمية قدرات تلاميذ المدارس الثقافية والفنية.