أفادت وسائل إعلام جزائرية، باعتقال السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة- بحسب "روسيا اليوم".

واعتقلت السلطات في الجزائر مديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق.

وأضافت وسائل الإعلام الجزائرية، أن توقيف هؤلاء جاء بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول، والدفع باتجاه الفوضى.

وهاجم قائد الأركان الفريق، أحمد قايد صالح، الجنرال توفيق واتهمه بالتنسيق مع جهات مشبوهة تهدف إلى دفع البلاد إلى فراغ دستوري، وعرقلة مقترحات الجيش لحل الأزمة القائمة.

وكان القضاء قد استجوب المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، فضلًا عن مثوله أمام العدالة بشبهة "استغلال الوظيفة من أجل امتيازات غير مستحقة".