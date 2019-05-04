‎قالت جانينا ايريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، اليوم، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهتم بقضايا البيئة والتغير المناخي والمبادرات الدولية، لذا تشكل قضايا البيئة أولويات على الساحة الدولية واهتماما لدول الاتحاد الأوروبي وفرنسا.

وأضافت "ايريرا"، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق مبادرة "الإسكندرية صديقة للبيئة"، أن هناك تعاونا مع 20 جمعية لتنفيذ 20 مشروعا في مجال البيئة، مشيرة إلى التعاون مع الفنانة ياسمين صبري واختيارها سفيرة شرفية لمبادرة الإسكندرية صديقة للبيئة، بجانب وجود اهتمامات مشتركة بينهما خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة.

وأكدت أن القنصلية تهتم بقضايا البيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر والمجتمع المدني ومشاركة المدارس والمؤسسات، موضحة أن هذا الاهتمام انعكس على القنصلية، ما جعلها تستخدم إضاءة صديقة للبيئة.