الديهي يُناشد بتغيير اسم "شبه جزيرة سيناء": الخريطة الجغرافية ستتغير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيبدأ غدًا في تدشين عملية تنمية سيناء، حيث سيتم افتتاح أنفاق قناة السويس والإسماعيلية الجديدة والكوبري العائم ومحاور مرورية، موضحًا أنه لأول مرة ستتحول سيناء والدلتا لمنطقة واحدة.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "ربما تاهت سيناء وبرامج التنمية الخاصة بها على مدار عقود كثيرة مضت"، مؤكدًا أن سيناء ستتحول لجسر من التنمية والتواصل.

وناشد الشعب المصري بمتابعة المشروعات التنموية التي سيفتتحها الرئيس السيسي غدا بسيناء، مطالبًا في الوقت ذاته بتغيير اسم شبة جزيرة سيناء لـ "سيناء" فقط، كونها أصبحت جزء من الدلتا.

وأكد: "منشغلون بالبناء والتحدي، ولذلك فإن الخريطة الجغرافية ستتغير تمامًا".