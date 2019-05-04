تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الأحد، حوارًا مع اللواء أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، يقول فيه: "عدة دول طلبت نقل تجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية إليها.. تأهيل وتدريب عناصر قواتنا يتم وفقًا لطرق عملية حديثة".

كما تقرأ أيضًا في عدد "الوطن": "شهادة دولية جديدة: فرص الاستثمار في مصر عظيمة.. والإصلاح الاقتصادي يحقق نتائج إيجابية.. السيسي لرئيس البنك الدولي: نهج الدولة حسن الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد المالية لصالح التنمية".

ورياضيًا تقرأ غدًا: ليلة الكبار في الدوري وأفريقيا.. الأهلي والنجوم في صراع القمة والهبوط.. والزمالك في مواجهة صعبة أمام عقدة سوسة".